Milano, 24 settembre 2025 – Cumuli di fango. Rami e foglie ai bordi delle strade. Cantine piene di melma. Il giorno dopo l’esondazione del Seveso questo è il panorama nel quartiere Niguarda. Con scope e pale fuori da negozi e condomini e cittadini alle prese fin dal mattino con auto e moto da pulire, mentre da lunedì sera sono in servizio circa 50 mezzi Amsa. Non ci vorrà poco per riportare tutto alla normalità, basti dire che occorre fare i conti con una piena durata 10 ore, tra le 10 e le 19 di due giorni fa. “Abbiamo davanti almeno due settimane di lavoro” ha annunciato sui social l’assessore alla Protezione civile Marco Granelli, lunedì sera, spiegando che le vasche di contenimento hanno retto ma non hanno contenuto tutta la pioggia caduta lungo il percorso del torrente, da 110 a 210 millimetri a seconda della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Niguarda, la rabbia dopo l’esondazione: “Cantine e negozi pieni di fango, siamo tornati punto e a capo”