Nigeria | oltre 50mila cristiani uccisi dal 2009 nel silenzio dei media

Cinque milioni di sfollati e più di 20.000 chiese distrutte. Una tragedia dimenticata dai media e ignorata dal mondo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Nigeria: oltre 50mila cristiani uccisi dal 2009 nel silenzio dei media

NIGERIA.NEL 2024-2025, OLTRE 2.000 SCUOLE E UNIVERSITÀ CRISTIANE SONO STATE COLPITE DAGLI ESTREMISTI ISLAMICI Il 13 giugno a Yelwata, in Nigeria, una milizia islamista ha ucciso oltre 200 cristiani in una brutale carneficina prima di dare f - X Vai su X

PERSECUZIONE DEI CRISTIANI/ La “veemenza diabolica” jihadista (in Nigeria) ne ha uccisi 7000 da inizio anno - La Nigeria resta uno dei Paesi in cui i cristiani vengono più perseguitati: le donne subiscono rapimenti, stupri e matrimoni forzati senza poter reagire ... Da ilsussidiario.net

La strage di cristiani in Nigeria - La Nigeria è oggi il paese più pericoloso al mondo per i cristiani: qui, nel 2023, si è concentrato il 69 per cento di tutti i cristiani uccisi a livello globale, dal 2009 ne sono stati assassinati ... Scrive ilfoglio.it