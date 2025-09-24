Prato, 24 settembre 2025 – Si contano sulle dita le attività commerciali in grado di festeggiare a Prato i cento anni di vita. Una di queste è la Casa Musicale Niccoli che ha preparato un compleanno da condividere con tutta la città, quella Prato che non ha mai mancato di manifestare amore e affetto nei confronti di un negozio che non era solo un negozio, ma una vera e propria istituzione, parte integrante della storia cittadina. Tanto da soffrire per la chiusura avvenuta nel 2012, tanto da gioire per la riapertura in via dei Tintori al civico 20 nel 2017. Martedì 14 ottobre alle 17.30 in palazzo Banci Buonamici sarà inaugurata una mostra che ripercorrerà questo secolo di vita, in compagnia della musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niccoli compie 100 anni e festeggia. La mostra, tre concerti, mille ricordi