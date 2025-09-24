Network tv e la lezione sbagliata delle stagioni brevi dello streaming

l'evoluzione delle stagioni televisive: il modello breve e le sue implicazioni. Negli ultimi anni, la televisione tradizionale ha subito profonde trasformazioni, influenzata dall'ascesa delle piattaforme di streaming. Una delle tendenze più evidenti è l'adozione del formato di stagioni più brevi, tipicamente composte da 10 o 13 episodi, una strategia che mira a migliorare la competitività e ridurre i costi di produzione. Questo approccio si sta diffondendo anche nelle reti generaliste, che cercano di adattarsi alle nuove dinamiche di consumo degli spettatori. le ragioni dietro l'adozione del formato short-season.

