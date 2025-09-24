Netflix prepara il colpaccio nel mirino gli asset streaming di Warner Bros Discovery Il cambio di strategia fa tremare il settore

Affaritaliani.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la nuova realtà Paramount Skydance, secondo la stampa USA, si sarebbe fatta avanti con un’offerta in contanti. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

netflix prepara il colpaccio nel mirino gli asset streaming di warner bros discovery il cambio di strategia fa tremare il settore

© Affaritaliani.it - Netflix prepara il colpaccio, nel mirino gli asset streaming di Warner Bros. Discovery. Il cambio di strategia fa tremare il settore

In questa notizia si parla di: netflix - prepara

Il primo film Netflix di Colin Farrell svela le prime immagini e la data di uscita, mentre il thriller si prepara per la stagione dei premi

Ozark si prepara a lasciare Netflix: calo delle visualizzazioni e uscita dalla top 10

Netflix rinnova Mercoledì per una terza stagione e prepara uno spin-off

Netflix prepara il colpaccio, nel mirino gli asset streaming di Warner Bros. Discovery. Il cambio di strategia fa tremare il settore.

Cerca Video su questo argomento: Netflix Prepara Colpaccio Mirino