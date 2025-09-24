Nessuna sneaker più della Tree Dasher 2 di Allbirds può garantirti il giusto mix di stile e performance
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nell'odierno mercato iper-saturo delle sneaker, in cui le scarpe da corsa high-tech si contendono un posto ai tuoi piedi con la più vasta gamma possibile di vistose scarpe da ginnastica, potrebbe sembrare necessario scegliere tra forma e funzionalità. Vuoi le prestazioni o preferisci l'estetica? La sostenibilità o il comfort? Il massimo della credibilità in palestra o il perfetto stile da aperitivo? La Tree Dasher 2 di Allbirds si propone come una scarpa che riesce a fare tutto, e bene, allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
