La Russia continuerà la guerra in Ucraina perché non ha alternative. È questa la posizione ribadita con forza nelle ultime ore dal Cremlino, che ha risposto in modo diretto alle critiche internazionali e, in particolare, alle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che nei giorni scorsi aveva definito Mosca “una tigre di carta”. Il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, ha spiegato che l’“operazione militare speciale” prosegue “per il presente e per il futuro del nostro Paese” e che rinunciare alla guerra non è un’opzione: “Stiamo difendendo i nostri interessi strategici, per questa generazione e per quelle che verranno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Nessuna alternativa alla guerra”. Il Cremlino risponde così a Trump