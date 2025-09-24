NeroLuce torna con L’estate è un attimo | il nuovo singolo dal 19 settembre in radio e digitale

NeroLuce ha da poco pubblicato il singolo “L’estate è adesso”, brano che racconta la fine di un amore che si consuma tra la passione iniziale e la monotonia della routine quotidiana. Quello che prima era un fuoco ardente si trasforma in abitudine, e i gesti ripetuti, come fare l’amore solo il sabato sera, non bastano a mantenere viva l’intesa. Le sonorità del pezzo amplificano questa dualità, suggerendo come una relazione possa scivolare via, proprio come un’estate che esplode e poi finisce in un attimo. “L’estate è un attimo”: il tempo che scivola via come un amore in crisi. A partire da venerdì 19 settembre, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, in rotazione radiofonica e nei principali digital store “L’estate è un attimo”, ilnuovo attesissimo singolo di NeroLuce, cantautore dalla poetica intensa e profonda. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

