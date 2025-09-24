Neonata muore 6 mesi dopo un incidente in auto a Strozza | 22enne patteggia 2 anni
Una bimba di un mese e mezzo era rimasta coinvolta in un incidente stradale a Strozza (Bergamo) nel febbraio 2024 e, sei mesi più tardi, è deceduta. Ora il 22enne che aveva provocato lo schianto ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: neonata - muore
Neonata muore in ospedale due giorni dopo la nascita
Neonata muore dopo due giorni, Procura apre indagine dopo denuncia della famiglia
Neonata muore due giorni dopo il parto cesareo d'urgenza. Lo strazio della famiglia di Athena Rigutto: «Sei apparsa come un raggio all?alba»
La figlia neonata muore di stenti, #Constance Marten e il compagno stupratore condannati a 14 anni: lei è un'aristocratica che dis... - X Vai su X
Neonata muore dopo il parto in una casa maternità a Testaccio: struttura sotto sequestro - facebook.com Vai su Facebook
Neonata muore 6 mesi dopo un incidente in auto a Strozza: 22enne patteggia 2 anni; Teramo, bimba di sei mesi muore al nido: sospetta SIDS. Ecco cos'è la morte in culla; Roma, neonata trovata morta a Villa Pamphili. Vicino a lei anche il corpo di una donna.
Roma, si sente male in casa: muore neonato di quattro mesi - Un bambino di 4 mesi è morto questa mattina, intorno alle 8 e 30, per un arresto cardiocircolatorio. Da romatoday.it
Neonato di 4 mesi cade tra il letto e comodino e muore: inutile la corsa all'ospedale per tentare di salvare il piccolo - Un neonato di 4 mesi è morto nella serata di ieri, lunedì 25 agosto, nella sua abitazione di Settimo San Pietro, piccolo centro alle porte di Cagliari. Riporta ilgazzettino.it