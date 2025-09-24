Neonata muore 6 mesi dopo un incidente in auto a Strozza | 22enne patteggia 2 anni

Una bimba di un mese e mezzo era rimasta coinvolta in un incidente stradale a Strozza (Bergamo) nel febbraio 2024 e, sei mesi più tardi, è deceduta. Ora il 22enne che aveva provocato lo schianto ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it