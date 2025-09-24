Neonata morta di stenti a Milano Alessia Pifferi era capace di intendere e volere

24 set 2025

Quando lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi abbandonandola a casa da sola per sei giorni, nel luglio del 2022, Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e di volere. Lo hanno ribadito in aula i periti nominati della Corte d'Assise d'Appello di Milano chiamati a testimoniare nel processo di secondo grado a carico della donna, condannata all'ergastolo per omicidio volontario. Gli esperti, uno psichiatra, una neuropsicologa e un neuropsichiatra infantile, hanno accertato problematiche delle aree affettivo relazionale e cognitiva, presenti in età infantile e adolescenziale, che comportano fragilità cognitiva, immaturità affettiva, deficit della memoria e dell'attenzione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Neonata morta di stenti a Milano, Alessia Pifferi era capace di intendere e volere

