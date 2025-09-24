Nell’era della delusione la vera sfida è la conquista dell’infelicità

Siamo cresciuti con l’idea che la felicità fosse un diritto naturale. Lo proclamava la Dichiarazione d’Indipendenza americana del 1776, lo hanno ribadito film più o meno banali, manuali di self help e pubblicità di auto sempre più costose. La modernità ha promesso emancipazione, autorealizzazione, autonomia: a ciascuno gli strumenti per diventare sé stesso. Ma quella promessa non si è mai avverata. La società contemporanea ha prodotto più laureati, più competenze, più aspettative di quante ne possa assorbire. I posti disponibili sono pochi, i delusi (e gli illusi) molti di più. Siamo intrappolati nell’era della delusione: un’epoca in cui non basta lavorare, bisogna realizzarsi; non basta vivere, bisogna distinguersi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

