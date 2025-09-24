Nell'area Seveso a Milano in 8 ore è scesa più del doppio della pioggia che normalmente cade a settembre
Nei giorni scorsi la città di Milano e diverse altre province lombarde sono state colpite da violenti nubifragi. In poco più di otto ore è caduta la pioggia che normalmente cade nell’intero mese e relativamente all’area di Seveso, il doppio di tale media. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: nell - area
Una notte di fuoco a Marinella: le fiamme sono divampate nell’ex area espositiva abbandonata
Castagneto Carducci | Viabilità abusiva nell'area protetta, due persone denunciate
Valmadrera, apre il nuovo supermercato Sigma nell'ex area Calvasina
L’impianto sarà realizzato nell’area ex Ideal Standard in città (28mila mq) e rientra nel piano industriale 2024-’27: «Vogliamo trasformare un’area dismessa in un polo tecnologico avanzato» - facebook.com Vai su Facebook
Ogni calcio di punizione con cross nell'area loro Mancini oggi ha deciso di fare fallo - X Vai su X
Ondata di maltempo sull'Italia, trovato il corpo della turista dispersa in Piemonte - Abruzzo, disagi all'aeroporto di Pescara Volo dirottato ad Ancona, altri in ritardo; Nell'area Seveso a Milano in 8 ore è scesa più del doppio della pioggia che normalmente cade a settembre; Maltempo al Nord, a Milano esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino.
Maltempo, esonda il Seveso: Nord Milano sott'acqua. Una donna dispersa nell'Alessandrino - A Milano esonda il Seveso, una donna dispersa nell'Alessandrino. meteo.it scrive
Bomba d'acqua su Milano: tuoni, lampi e pioggia fortissima, è di nuovo incubo esondazione Seveso - Bomba d'acqua su Milano: nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre una nuova fortissima precipitazione sulla città, si teme ancora per l'esondazione del Seveso. Scrive msn.com