Nella Tuscia è allarme per le truffe romantiche | è una delle zone d’Italia più a rischio

Le truffe romantiche, o “romance scam”, sono una delle minacce digitali più insidiose, che sfruttano la fiducia e la solitudine per colpire le vittime. Un nuovo studio ha elaborato un indice regionale del rischio in Italia, svelando le aree più vulnerabili. L’analisi, realizzata dal portale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it