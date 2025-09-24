Nella tempesta di questi tempi con i belli ciao al timone? Tenetevi forte
Nella malaugurata ipotesi ci fosse oggi la sinistra-sinistra (qualcuno ha visto arrivare il centro da quelle parti?) al timone fra i marosi della «tempesta» richiamata da Giorgia Meloni a Fenix, che posizione assumerebbe l’Italia sui principali dossier che preoccupano e occupano i pensieri degli italiani? Tenetevi forte, si balla. Diciamolo subito: per tenere in piedi la sua strategia «testardamente unitaria» Elly Schlein ha scelto di essere così testardamente accondiscendente nei confronti della demagogia giallo-rossa da avere consegnato lo scettro dell’alternativa all’agenda radicale dei suoi alleati più scalmanati e improbabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: tempesta - tempi
KPop Demon Hunters è il film più visto di tutti i tempi su Netflix: 4 ragioni per la tempesta perfetta
? Si tratta di una tempesta nata nel Mar delle Filippine che in poco tempo è stata capace di raggiungere il livello 5 della Scala Saffir-Simpson e di diventare la più potente tempesta tropicale del 2025. Migliaia di voli sono stati cancellati Leggi l'articolo #Tifone - facebook.com Vai su Facebook
Nella tempesta di questi tempi con i belli ciao al timone? Tenetevi forte; Carnevale, i carri di Acireale: da Ciao Darwin ai migranti.