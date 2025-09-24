Nella malaugurata ipotesi ci fosse oggi la sinistra-sinistra (qualcuno ha visto arrivare il centro da quelle parti?) al timone fra i marosi della «tempesta» richiamata da Giorgia Meloni a Fenix, che posizione assumerebbe l’Italia sui principali dossier che preoccupano e occupano i pensieri degli italiani? Tenetevi forte, si balla. Diciamolo subito: per tenere in piedi la sua strategia «testardamente unitaria» Elly Schlein ha scelto di essere così testardamente accondiscendente nei confronti della demagogia giallo-rossa da avere consegnato lo scettro dell’alternativa all’agenda radicale dei suoi alleati più scalmanati e improbabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nella tempesta di questi tempi con i “belli ciao” al timone? Tenetevi forte