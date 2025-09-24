Nella mia conchiglia | il nuovo libro di Daniela Tumiati un viaggio tra suoni e mondi dell’autismo

di Simona Toma * «Siamo tutti diversi. Non c’è standard per esseri umani». Con questa citazione di Stephen Hawking si apre Nella mia conchiglia – Viaggio tra suoni e mondi dell’autismo, il nuovo libro firmato da Daniela Tumiati, che affronta il tema dell’autismo con una prospettiva intima e autentica. L’opera non si propone di spiegare la complessità di questa condizione, ma di raccontarla attraverso la voce e l’esperienza di una madre che osserva, accoglie e condivide con sensibilità. Ogni pagina è attraversata da emozioni, intuizioni, silenzi e ironia, senza mai cedere al giudizio o al pietismo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Nella mia conchiglia”: il nuovo libro di Daniela Tumiati, un viaggio tra suoni e mondi dell’autismo

In questa notizia si parla di: conchiglia - nuovo

La colazione che ti sorprende! Conchiglia fragrante, treccia soffice o pasticciotto goloso: qual è il tuo risveglio perfetto? Vieni a scoprire i prodotti fatti da noi e vivi ogni mattina in modo nuovo. . . . #colazione #colazioneitaliana #colazionerelax? #corn - facebook.com Vai su Facebook

Mia figlia è l'unica della sua classe senza telefono e sta benissimo così; Il mio piano di acquisti LEGO per il 1° giugno: Plo Koon, un aereo e una conchiglia; Carlo Sgorlon - La conchiglia di anataj Recensione.

Roberto Saviano e il nuovo libro su Rossella, che sfidò i boss - «Ogni pagina ricompone l’amore, ogni pagina ripercorre l’orrore, questa è la mia vendetta per te». Da donnamoderna.com

Roberto Saviano, il nuovo libro: “L’amore mio non muore” - Nel mondo a parte di Palmi, piana di Gioia Tauro, Francesco viene chiamato ‘u Principinu, Rossella la straniera. Scrive ilmattino.it