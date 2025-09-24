S e gli attori sono disposti a tutto pur di non perdere la fama, Emma Watson ha fatto una scelta davvero controcorrente: lasciare il mondo del cinema per la vita vera. In una lunga intervista, ha rivelato perché si è presa una lunga pausa dalla recitazione e, per questo scelta, non è mai stata più felice. Il motivo? davvero inaspettato. L’ultimo film dell’attrice, nota per il mitico ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, risale al 2018 ed è l’adattamento di Piccole Donne, un classico della letteratura diretto da Greta Gerwig. Emma Watson parla all’Onu per chiedere più sicurezza per le donne X Leggi anche › Emma Watson, divieto di guida per eccesso di velocità: sei mesi senza patente Emma Watson: Non recito più, mi stavo distruggendo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella lunga pausa dal set la star di Harry Potter ha scelto di laurearsi, di lavorare a un progetto segreto e di darsi al gin (responsabilmente)