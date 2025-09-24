Nel week end aperture straordinarie per Anfiteatro Campano Museo dell' Antica Capua e Carceri Vecchie
Iniziative e anche un'apertura serale nel week end di sabato 27 e domenica 28 settembre per l'Anfiteatro Campano e il Museo archeologico nazionale dell'Antica Capua, a Santa Maria Capua Vetere.Infatti, la Direzione regionale Musei nazionali della Campania unitamente alla Direzione dell’Anfiteatro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: week - aperture
Nuovo weekend di settembre, nuovo appuntamento con le aperture straordinarie autunnali dei Gioielli Nascosti di Venezia! Oggi e domani è il Complesso dell’Ospedaletto ad aprire le sue porte ai visitatori lasciando che questi ne scoprano tutti i segreti e le - facebook.com Vai su Facebook
Nel week end aperture straordinarie per Anfiteatro Campano, Museo dell'Antica Capua e Carceri Vecchie; Dalle Mura Aureliane alla Centrale Montemartini: un weekend per scoprire le architetture romane; Giornata Piccoli Musei, weekend di aperture straordinarie. Dal Borarium a Psacaropulo.
Apertura straordinaria al pubblico per Villa Gallia e Villa Saporiti - Apertura straordinaria al pubblico per Villa Gallia e Villa Saporiti. Segnala valtellinanews.it
Avella celebra le Giornate Europee del Patrimonio: aperture straordinarie e visite gratuite il 27 e 28 settembre - AVELLA — Anche quest’anno Avella partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare la Giornate Europee del Patrimonio: aperture straordi ... Da marigliano.net