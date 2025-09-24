Nel terzo film di Downton Abbey vediamo per l' ultima volta la famiglia Crawley riunita sullo schermo e come sempre è vestita in modo impeccabile

Dopo aver conquistato legioni di fan in tutto il mondo, Downton Abbey ha scritto la parola "fine" alla storia della famiglia Crawley. Il 12 settembre, infatti, è uscito al cinema il terzo film della saga: Downton Abbey – Il gran finale, diretto da Simon Curtis. Si tratta del capitolo conclusivo del ciclo narrativo partito quindici anni fa con la serie tv. Stavolta, la famiglia aristocratica si trova ad affrontare difficoltà finanziarie e scandali di natura personale. Il tutto mentre il mondo si affaccia ai cambiamenti degli anni Trenta: un nuovo decennio che porta con sé una nuova estetica e, ovviamente, nuovi favolosi costumi.

Il terzo film della saga saluta la famiglia Crawley con moltissimi nuovi abiti, pezzi vintage e tiare autentiche: le ispirazioni per i costumi

