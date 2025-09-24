nel nome di francesco la festa del santo poverello per dire no alla guerra

Fortunato Oggi è un giorno di festa. Con il voto di ieri alla Camera si è aperta la strada perché il 4 ottobre, giorno dedicato a san Francesco d’Assisi torni a essere ufficialmente festa nazionale: manca ora solo la ratifica del Senato per completare il percorso (il 18 giugno 1939 Papa Pio XII proclama San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, lo Stato Italiano ne istituisce la festa nazionale con la legge 24 giugno 1939, n. 810). È un passaggio importante che restituisce a tutto il Paese l’occasione di riconoscersi nella figura di un uomo capace di parlare a credenti e non credenti, di indicare la via della fraternità e della pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

