Nel Milanese apre un nuovo supermercato con sconti oltre il 50%

Milanotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apre oggi, mercoledì 24 settembre, a San Colombano al Lambro un nuovo supermercato firmato Tigros. Quello di via Petrarca 39 è l'81esimo punto di vendita della catena varesina. L'opening si inserisce nel processo di evoluzione dell'azienda con negozi più moderni e un'offerta al passo con le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

