Nel Milanese apre un nuovo supermercato con sconti oltre il 50%
Apre oggi, mercoledì 24 settembre, a San Colombano al Lambro un nuovo supermercato firmato Tigros. Quello di via Petrarca 39 è l'81esimo punto di vendita della catena varesina. L'opening si inserisce nel processo di evoluzione dell'azienda con negozi più moderni e un'offerta al passo con le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: milanese - apre
Apre domani nella location milanese in via Maroncelli 7 la nuova mostra di Tommaso Maurizio Vitale, REMAKE, a cura di Claudia Arch. Mantelli. VI ASPETTIAMO ALLE ORE 18 PER UN BRINDISI INSIEME! #tommasomauriziovitale #independentartists - facebook.com Vai su Facebook
| SPONSOR Il Comune apre agli #sponsor per gli #eventi 2025-26. Info: https://comune.sandonatomilanese.mi.it/novita/comunicati/il-comune-apre-agli-sponsor-per-gli-eventi-2025-26… - X Vai su X
Nel Milanese apre un nuovo supermercato (con sconti oltre il 50%); Il nuovo supermercato pronto ad aprire nel Milanese: ci sarà un servizio drive gratuito; Tigros continua a crescere: nuovo supermercato (e si assumono oltre 30 lavoratori).
Tigros apre a San Giuliano Milanese il 17 settembre: ottantesimo punto vendita tra offerte e servizi digitali - In via Cavour 59 arriva un nuovo supermercato con scontrino digitale, casse self e — dal 24 settembre — il servizio Drive. Lo riporta 7giorni.info
Action apre a Bicocca Village, nell’ex Supermercato del futuro Coop - Giovedì 25 settembre aprirà i battenti il pdv Action a Bicocca Village ... distribuzionemoderna.info scrive