Nel Lazio crescono gli edifici green Roma è ancora indietro
Sempre più edifici a Roma e nel Lazio passano a classi energetiche superiori, migliorando il livello di efficientamento. Ma la strada è ancora lunga, soprattutto se questi risultati vengono messi a confronto con le altre regioni italiane. Le case "green" nel LazioSecondo quanto emerso.
Nel Lazio crescono gli edifici “green”. Roma è ancora indietro; In tre anni la popolazione del Lazio esposta ad alto rischio frane è aumentata del 17%.
I porti del Lazio sfidano guerre e dazi puntando sulla sostenibilità: a Civitavecchia l’approdo si fa green - Nonostante le criticità del Mar Rosso, il conflitto in Ucraina e i dazi di Trump, il traffico nei principali portuali laziali, ... Secondo milanofinanza.it
Lazio: ricco di litio, avanti progetti Enel Green Power e Vulcan Energy - Secondo uno studio del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche, la fascia vulcanica pretirrenica che va dalla Toscana al Lazio, fino alla Campania, sarebbe ricca di litio. Riporta milanofinanza.it