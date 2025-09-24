Nel 2022 giù di 102 milioni la spesa dei Comuni per il supporto a persone in povertà e disagio sociale

Nel 2022 la spesa gestita dai Comuni, singoli e associati, per il supporto alle persone in condizioni di povertà e disagio sociale è stata di 800 milioni di euro, 102 milioni in meno rispetto al 2021. In parallelo è salita la spesa dedicata al supporto e all’ inclusione della popolazione immigrata. L ’Istat, in un report relativo alla spesa dei Comuni per i servizi sociali nel 2022, spiega che il sostegno alle persone indigenti aveva fatto registrare un debole aumento tra il 2012 e il 2019 (+3,1%) e un forte incremento nel 2020 (+72,9%), in seguito all’erogazione dei contributi e dei buoni pasto aggiuntivi per le persone in grave difficoltà economica, oggetto di specifici finanziamenti statali durante l’emergenza Covid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

