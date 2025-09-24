NEIDIA torna con Haram | un inno pop tra denuncia sociale e radici mediorientali

In seguito al riscontro ricevuto dai precedenti singoli, la cantautrice italo-egiziana NEIDIA, torna con il nuovo singolo ‘’Haram’’(Rumori DigitaliFugaDigitalNoisesMoovon), un brano pop contemporaneo che integra velature trap nelle ritmiche del basso, arricchito da sonorità mediorientali, creando un incontro tra modernità e tradizione. “Haram”: musica e parole per rompere il silenzio sulle imposizioni sociali. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dai suoi singoli precedenti, la cantautrice italo-egiziana NEIDIA torna a far parlare di sé con “Haram”, il suo nuovo singolo pubblicato da Rumori Digitali Fuga Digital Noises Moovon. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

