' ndrangheta emiliana Carmine Sarcone condannato dalla Cassazione
Nei giorni scorsi il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Bologna, su delega della Procura Generale felsinea, hanno notificato un ordine di esecuzione pena a Carmine Sarcone, il 45enne, condannato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Nove anni di reclusione per il nuovo reggente della cosca di ‘ndrangheta emiliana, che fra il 2015 e il 2018 sostituì i fratelli Nicolino e Gianluigi, detenuti e condannati nel maxiprocesso Aemilia - facebook.com Vai su Facebook
