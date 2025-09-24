‘Ndrangheta condannato il boss Carmine Sarcone
Reggio Emilia, 24 settembre 2025 – Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Bologna, su delega della Procura generale felsinea, hanno notificato un ordine di esecuzione pena a Carmine Sarcone, 45enne, condannato in via definitiva dalla Cassazione in esito al processo “Perseverance” a 8 anni e 4 mesi di reclusione poiché ritenuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso - per aver fatto parte, con un ruolo di direzione e promotore, del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, recentemente riconosciuto dalle sentenze Aemilia e Grimilde e storicamente collegato alla cosca Grande Aracri di Cutro (Crotone) - nonché di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'agevolazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli condannato a 14 anni per concorso esterno con la ‘Ndrangheta
'ndrangheta emiliana, Carmine Sarcone condannato dalla Cassazione
‘Ndrangheta in Emilia, il boss Carmine Sarcone condannato in via definitiva - Un provvedimento che chiude un capitolo cruciale dell’inchiesta sulla ’ndrangheta emiliana. Secondo pupia.tv
‘Ndrangheta in Emilia, dopo la condanna definitiva arrestato il boss Carmine Sarcone - Nei giorni scorsi, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e il Centro Operativo d ... Si legge su corrieredellacalabria.it