Reggio Emilia, 24 settembre 2025 – Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Bologna, su delega della Procura generale felsinea, hanno notificato un ordine di esecuzione pena a Carmine Sarcone, 45enne, condannato in via definitiva dalla Cassazione in esito al processo "Perseverance" a 8 anni e 4 mesi di reclusione poiché ritenuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso - per aver fatto parte, con un ruolo di direzione e promotore, del sodalizio 'ndranghetistico emiliano, recentemente riconosciuto dalle sentenze Aemilia e Grimilde e storicamente collegato alla cosca Grande Aracri di Cutro (Crotone) - nonché di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'agevolazione mafiosa.

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Ndrangheta, condannato il boss Carmine Sarcone