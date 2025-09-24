Tanto spazio in precampionato, insieme a prestazioni convincenti con l’Under 21. Un inizio di stagione incoraggiante per Cher Ndour, insomma. Poi un impiego a scemare – l’ultimo 45’ contro il Torino – quindi due panchine consecutive e la sensazione che il centrocampista viola possa essere ’uscito’ dalle rotazioni di Pioli. Attenzione, non è che la sua assenza è stata determinante nelle due sconfitte della Fiorentina – sarebbe giudizio miope e superficiale –, però almeno sotto forma di talismano – perdonateci un po’ di sana ironia –, visto che con lui in campo non sono arrivate sconfitte. Detto questo, il ragazzo nato a Brescia e con esperienze formative importanti in giro per l’Europa, è una delle possibili alternative in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ndour fuori dai radar. Lo sprint e poi lo stop. Cher, opzione in stallo