NBA su Prime Video | accordo globale da 11 anni Dal 25 ottobre inizia la stagione in streaming

L’NBA sbarca ufficialmente su Prime Video. A partire da ottobre 2025, il campionato di basket più importante del mondo entra nell’offerta sportiva del colosso streaming di Amazon, senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime. L’accordo, valido per 11 anni, rappresenta una delle più grandi operazioni globali sui diritti sportivi e promette di rivoluzionare l’esperienza di visione per i fan italiani, grazie al doppio commento in lingua italiana e inglese. Indice. Un accordo storico per Prime Video e NBA. La squadra Prime Video per raccontare l’NBA. L’offerta NBA su Prime Video 20252026 I contenuti previsti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

