Nazioni Unite Trump tiene un discorso molto duro

«Le Nazioni Unite non servono a niente, hanno un grande potenziale potrebbero fare molto, ma non fanno altro che scrivere lettere e parlare a vuoto». Questo uno dei passaggi del discorso di ieri di Donald Trump, intervenuto all’Assemblea Generale dell’Onu. Molti i colpi inferti da un discorso durissimo all’organismo internazionale. “Le Nazioni Unite porteranno i vostri Paesi all’inferno”. Duro il presidente americano quando ha parlato di politiche ambientali e migratorie. «L’Onu non fa nulla per risolvere i problemi del mondo, ho messo fine a sette guerre in sette mesi e non ho mai ricevuto alcun aiuto dall’Onu, anzi – ha detto il presidente americano – l’Onu ha sostenuto le politiche ambientali e ha favorito l’immigrazione illegale, con idee suicide che porteranno i vostri Paesi all’inferno» La visione del mondo di Trump. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Nazioni Unite, Trump tiene un discorso molto duro

