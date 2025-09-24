NavigArte 2025 | il programma
A Pisa arriva la danza internazionale con il weekend ricco di proposte che apre la quindicesima edizione di NavigArte 2025, il festival diretto da Flavia Bucciero. C’è grande attesa per l’arrivo - direttamente da Varsavia - della Hoteloko Company che presenta due lavori molto diversi tra loro ma. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: navigarte - programma
Gli eventi in programma al mattino ? In #golena, a #PieveSaliceto e a #Gualtieri! alle 9.00, con partenza da piazza IV novembre, si cammina verso l’ambiente naturale del Caldarén con la guida di Giusy Billitti, alla ricerca d - facebook.com Vai su Facebook
NavigArte 2025: il programma; NavigArte 2025; La danza internazionale trionfa a NavigArte 2025 / Notizie / Novità / Homepage.
NavigArte Salpa il Festival - Una kermesse internazionale in cui trionfano la danza e la musica dal vivo, è l’edizione 2025 di " NavigArte. Si legge su msn.com