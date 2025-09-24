Nella notte tra il 23 e il 24 settembre la Global Sumud Flotilla, la spedizione navale che tenta di raggiungere la Striscia di Gaza con aiuti umanitari, è stata nuovamente bersaglio di un attacco in acque internazionali, a Sud di Creta. Secondo le ricostruzioni degli attivisti e dei media a bordo, almeno una decina di droni ha colpito più volte la flotta, utilizzando gas urticanti, bombe sonore e ordigni non identificati. Alcuni si sarebbero persino schiantati direttamente sulle imbarcazioni. A riportare più danni sarebbero le navi di Italia, Regno Unito e Polonia. L’attacco di Israele nella notte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Navi italiane della Sumud Flotilla attaccate da Israele in acque internazionali