Navi italiane della Sumud Flotilla attaccate da Israele in acque internazionali
Nella notte tra il 23 e il 24 settembre la Global Sumud Flotilla, la spedizione navale che tenta di raggiungere la Striscia di Gaza con aiuti umanitari, è stata nuovamente bersaglio di un attacco in acque internazionali, a Sud di Creta. Secondo le ricostruzioni degli attivisti e dei media a bordo, almeno una decina di droni ha colpito più volte la flotta, utilizzando gas urticanti, bombe sonore e ordigni non identificati. Alcuni si sarebbero persino schiantati direttamente sulle imbarcazioni. A riportare più danni sarebbero le navi di Italia, Regno Unito e Polonia. L’attacco di Israele nella notte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Flotilla, navi italiane in partenza per Gaza: "Costano dai 30 a 50mila euro"
Gaza, Israele prepara l’offensiva. In partenza le navi italiane della Global Sumud Flotilla. Parolin: «Bene tutto ciò che aiuta il popolo»
Global Sumud Flotilla, le navi italiane salpano da Augusta dirette verso Gaza – Il video
Salpano verso #Gaza le navi italiane della #GlobalSumudFlotilla . @BenniScuderi : “La popolazione ci ringrazia, i governi si attivino”. - X Vai su X
Flotilla ancora sotto attacco: Esplosioni sulle barche in mare verso Gaza. Tajani: Tutelare chi è a bordo; Navi italiane della Sumud Flotilla attaccate da Israele in acque internazionali; Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - Sudcorea: la soluzione a due Stati unica via d'uscita.
Sumud Flotilla sotto attacco a sud di Creta: droni e bombe sonore sulle navi umanitarie - La Flotilla diretta a Gaza denuncia almeno 15 attacchi in acque internazionali, con due imbarcazioni danneggiate. Da panorama.it
Global Sumud Flotilla attaccata con droni, almeno 10 imbarcazioni distrutte: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo» - Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, ... Riporta leggo.it