Nato | Mosca fermi escalation o reagiremo

0.11 "La Russia è pienamente responsabile di queste azioni che costituiscono una escalation, rischiando di portare a valutazioni errate e mettendo in pericolo vite umane: devono cessare". Lo afferma la Nato dopo il Consiglio Atlantico, convenuto sotto l'articolo 4 su richiesta dell'Estonia,dopo l'incursione venerdì dei Mig russi. Mosca "non deve avere dubbi: la Nato e gli Alleati impiegheranno,in conformità col diritto internazionale, tutti gli strumenti militari e non, necessari per la difesa e scoraggiare minacce da ogni direzione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guerra Ucraina-Russia, le news. Rutte: “Pronti a reagire se i jet russi pongono rischi”; Nato, 'Mosca fermi le violazioni, sono un'escalation'; Trump: d'accordo che Nato debba abbattere gli aerei russi che violano lo spazio aereo - Rubio: Trump ha pazienza sulle sanzioni alla Russia ma non è infinita.

