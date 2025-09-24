Nato ecco come operano le forze italiane sul confine Est

L’impegno militare italiano sul fianco est della NATO conta già più di 3mila uomini, un migliaio di veicoli e una ventina di aerei, tutti coordinati dal Comando Operativo di Vertice Interforze. Servizio di Chiara Placenti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nato, ecco come operano le forze italiane sul confine Est

La guerra in #Ucraina e la tensione sul fianco est della NATO: #Kyiv rivendica diversi atti di sabotaggio in Russia, mentre la Romania denuncia l'incursione di un drone di Mosca nel suo territorio. "Inaccettabile" – dice Kaja Kallas, Alto rappresentante per

I partiti non hanno una posizione chiara sulla difesa comune europea; Dove sono le basi Nato in Italia; La NATO compie 76 anni: Italia occupata da 120 basi.

Guerra in Ucraina e rischio escalation, quali sono le basi Nato in Italia e Europa e che ruolo possono avere - La violazione dello spazio aereo polacco da parte dei droni russi riporta l'attenzione sulle basi militari Usa in Europa, cruciali per la sicurezza transatlantica e il supporto logistico alla Nato

Cambio al vertice del Corpo d'Armata di Reazione Rapida della NATO in Italia - A Solbiate Olona si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando di Reazione Rapida della NATO in Italia (NRDC-