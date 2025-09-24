Natale a Bressanone 2025 | magia tradizione e solidarietà nel cuore dell’Alto Adige

Il Natale a Bressanone è un intreccio di magia, storia e comunità. Il 34º Mercatino di Natale aprirà ufficialmente il 27 novembre 2025 alle ore 16:30 con una suggestiva sfilata di angeli, tamburini e musicisti lungo le vie acciottolate del centro, fino a Piazza Duomo, dove il sindaco e gli organizzatori accoglieranno i visitatori con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

