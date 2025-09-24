Nata in Nigeria e dal 1997 in Italia apre un minimarket etnico | Il cibo unisce le persone

Cibi etnici africani, ma anche prodotti sudamericani e qualche eccellenza italiana: nei giorni scorsi a Gambettola, in corso Mazzini 59, si è tenuto il taglio del nastro del minimarket etnico ‘Sapori di Mamma B’. Dopo averla accompagnata nel percorso di apertura, martedì 23 settembre una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

