Di Florida Nicolai, ARCA (Assieme per la rigenerazione e la cura dell’ambiente) Con l’approvazione del Disegno di legge 1054-B, il Parlamento della Repubblica Italiana ha introdotto una riforma storica della tutela del patrimonio arboreo italiano. L’articolo 18 del provvedimento riscrive interamente l’art. 7 della Legge 102013, che finora proteggeva solo in teoria gli Alberi Monumentali d’Italia, introducendo nuove misure vincolanti e creando per la prima volta i Boschi Monumentali d’Italia. Non solo singoli esemplari: potranno essere riconosciute, ma anche pinete, selve, faggete e altri complessi forestali di pregio, se conservano alberi vetusti, biodiversità elevata e valore storico o paesaggistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nascono i “boschi monumentali”: più tutele per gli alberi secolari, ma chi ha gestito male le aree rischia di salvarsi