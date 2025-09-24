Nappi Lega | La compagnia teatrale di ‘De Luca e soci’ mette in scena la commedia del Faro

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ogni giorno assistiamo a un nuovo spettacolo della compagnia teatrale ‘Il pappaFico’. Oggi è stata proposta al pubblico la commedia del Faro, la storia della nuova faraonica sede della Regione Campania che De Luca, in qualità di successore di sé stesso, si propone di voler realizzare a tutti i costi. A questo punto aspettiamo che dopo Manfredi, che ha espresso le proprie riserve sull’opera, entrino in scena tutti gli altri attori della compagnia per comprendere se sono d’accordo con il copione stabilito dal capocomico di Salerno, o se lo sovvertiranno completamente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

