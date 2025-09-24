Napoli Scampia | arrestato 20enne per spaccio di droga

Polizia sorprende il giovane mentre vende cocaina ed eroina nascosta in un parco giochi. Continuano senza sosta i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri più sensibili della città. Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Scampia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un giovane mentre effettuava uno scambio sospetto in via Labriola. Il ragazzo, in cambio di denaro, ha prelevato un piccolo involucro da uno scivolo in plastica per bambini all’interno di un giardinetto e lo ha consegnato a un’altra persona, che si è poi allontanata velocemente facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

