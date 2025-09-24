Napoli San Giovanni a Teduccio Polizia sequestra droga e armi in stabile abbandonato

Scoperti marijuana, hashish, cartucce e una pistola replica durante i controlli straordinari a San Giovanni a Teduccio. Proseguono i servizi straordinari della Questura di Napoli contro il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno effettuato un controllo in uno stabile in stato di abbandono situato in via Villa San Giovanni. Durante l’ispezione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato — ad opera di ignoti — un ingente quantitativo di droga e armi. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

