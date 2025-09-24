Novità importanti in casa Napoli, dopo Politano, pronto un nuovo rinnovo per gli azzurri: ecco di chi si tratta. La squadra campione d’Italia ha iniziato nel migliore dei modi la nuova Serie A 20252026, trovando quattro vittorie nelle prime quattro partite. La vittoria contro il Pisa di Alberto Gilardino, se pur sofferta, è quello che serviva al Napoli, dopo l’amara sconfitta nell’esordio in Champions League. Ora, la testa dei ragazzi guidati da Antonio Conte è rivolta alla grande sfida contro il Milan a San Siro, in programma domenica alle 20.45. I rossoneri sono reduci da ottime prestazioni, e dovrebbero ritrovare Rafael Leao. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, rinnovo ad un passo: Conte lo ha trattenuto