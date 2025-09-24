Napoli rinnovo ad un passo | Conte lo ha trattenuto
Novità importanti in casa Napoli, dopo Politano, pronto un nuovo rinnovo per gli azzurri: ecco di chi si tratta. La squadra campione d’Italia ha iniziato nel migliore dei modi la nuova Serie A 20252026, trovando quattro vittorie nelle prime quattro partite. La vittoria contro il Pisa di Alberto Gilardino, se pur sofferta, è quello che serviva al Napoli, dopo l’amara sconfitta nell’esordio in Champions League. Ora, la testa dei ragazzi guidati da Antonio Conte è rivolta alla grande sfida contro il Milan a San Siro, in programma domenica alle 20.45. I rossoneri sono reduci da ottime prestazioni, e dovrebbero ritrovare Rafael Leao. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - rinnovo
Ag. Vergara annuncia: “Ci siamo per il rinnovo! E’ stato trattenuto da Conte” - Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente tra gli altri del centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, ha parlato del suo assistito: “Sul rinnovo di ... Lo riporta tuttonapoli.net
Politano-Napoli, c’è il rinnovo. Conte blinda il suo jolly: i dettagli del contratto - 2 contro il Pisa, il Napoli non si ferma e guarda già al futuro: Matteo Politano ha rinnovato il contratto con il club azzurro fino al 2028. Si legge su tuttosport.com