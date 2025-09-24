Napoli Porta Capuana | arrestato 51enne per resistenza a pubblico ufficiale

Polizia blocca uomo in fuga su motociclo senza patente e con veicolo sequestrato. I servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato a Napoli hanno portato ieri all’arresto di un 51enne senegalese per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un normale pattugliamento in via Alessandro Poerio, hanno notato un uomo a bordo di un motociclo che, alla loro vista, ha accelerato per eludere il controllo, ignorando l’alt intimato dai poliziotti. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Dopo un inseguimento e una colluttazione, l’uomo è stato bloccato con l’ausilio degli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

