Napoli-Pisa Pistocchi smentisce Rocchi sul rigore di Beukema citando il regolamento | il braccio non è in posizione innaturale
Nella puntata di Open Va r andata in onda dopo l’ultima giornata di campionato Rocchi ha detto chiaramente che il rigore assegnato per il braccio di Beukema in Napoli-Pisa era corretto. «Il braccio è già aperto, non in modo naturale, vero che c’è la deviazione ma il difendente fa se stesso più grande. In questo caso è stata presa la decisione giusta in campo». A smontare le sue parole su X ci ha pensato Maurizio Pistocchi evidenziando i due pesi e due misure del mondo arbitrale italiano. Innanzitutto perché l’anno scorso in occasione di Juve-Roma erano stati usati altri metodi di giudizio: “Rocchi ha trasformato “OpenVar” nel suo tribunale personale, dove condanna o assolve l’operato degli arbitri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: napoli - pisa
Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta
Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli
?Rocchi ammette: "In Napoli-Pisa è rigore su Leris. Due errori in Verona-Juve" - facebook.com Vai su Facebook
? $Rocchi ammette: "In Napoli-Pisa è rigore su Leris. Due errori in Verona-Juve" corrieredellosport.it/news/calcio/20… - X Vai su X
Napoli-Pisa, Pistocchi smentisce Rocchi sul rigore di Beukema citando il regolamento: il braccio non è in posizione innaturale; Pistocchi: Ecco la regola che smentisce Rocchi sul rigore al Pisa, balle spaziali...; Pistocchi: Il regolamento smentisce Rocchi, guardate il braccio di Beukema del Napoli.
Pistocchi: "Il regolamento smentisce Rocchi, guardate il braccio di Beukema del Napoli" - Maurizio Pistocchi, giornalista, sul suo profilo X ha commentato le parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, in particolare sulla valutazione del fallo di mano di Beukema (da cui nasce il rig ... msn.com scrive
Napoli-Pisa, pestone di De Bruyne su Leris ma niente rigore: ecco perché. Pasticcio Var e sul web è bufera - 0: c'è fallo di De Bruyne su Leris, ma al Var spunta un tocco di mano. Lo riporta sport.virgilio.it