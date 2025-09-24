Napoli-Pisa Pistocchi smentisce Rocchi sul rigore di Beukema citando il regolamento | il braccio non è in posizione innaturale

Nella puntata di Open Va r andata in onda dopo l’ultima giornata di campionato Rocchi ha detto chiaramente che il rigore assegnato per il braccio di Beukema in Napoli-Pisa era corretto. «Il braccio è già aperto, non in modo naturale, vero che c’è la deviazione ma il difendente fa se stesso più grande. In questo caso è stata presa la decisione giusta in campo». A smontare le sue parole su X ci ha pensato Maurizio Pistocchi evidenziando i due pesi e due misure del mondo arbitrale italiano. Innanzitutto perché l’anno scorso in occasione di Juve-Roma erano stati usati altri metodi di giudizio: “Rocchi ha trasformato “OpenVar” nel suo tribunale personale, dove condanna o assolve l’operato degli arbitri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

