Napoli, 24 settembre 2025 - Dopo un ottimo inizio, la difesa del Napoli, 5 gol incassati nelle ultime 3 partite tra Serie A e Champions League, sta attraversando una fase complicata e senza le certezze di un tempo: molto c'entra il forfait per infortunio, accusato in Nazionale e tuttora in corso, di Amir Rrahmani, al quale nel recente match vinto a fatica contro il Pisa si è aggiunto Alessandro Buongiorno, che per una lesione muscolare rischia di averne per le prossime 3-4 settimane. Se dietro le rotazioni si accorciano, tra i pali del Maradona regna l'abbondanza e, in un certo senso, anche un governo a due teste: se fino al recente passato Alex Meret era il titolare fisso e indiscutibile, oggi nel ballottaggio perenne si inserisce Vanja Milinkovic-Savic, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Napoli, Milinkovic-Savic: "Buon inizio, ma potevamo e dovevamo prendere meno gol" - Il serbo traccia un primissimo bilancio della sua avventura in azzurro: "Qui mi trovo benissimo, accolto alla grande dal gruppo.
Milinkovic Savic: «Per lavorare bene con i piedi ci vuole continuità: più hai il contatto con la palla, meglio è» - Secondo me potevamo prendere qualche gol in meno, ma siamo partiti sicuramente molto bene»