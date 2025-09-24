Napoli lesione per Buongiorno | salta il Milan

"> Arrivano aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Come comunicato dal Napoli, il difensore centrale si è sottoposto ad accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il club azzurro ha fatto sapere che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. La sua presenza per la sfida di domenica sera contro il Milan (ore 20:45 a San Siro) è dunque da escludere. Nel frattempo, senza Buongiorno, il gruppo di Antonio Conte ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno: lavoro in palestra e successivamente una seduta tecnica in campo in vista del big match di campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, lesione per Buongiorno: salta il Milan

In questa notizia si parla di: napoli - lesione

Miretti, è lesione: il comunicato della Juve. I tempi di recupero interessano anche al Napoli

Napoli, infortunio Lukaku: lesione di alto grado alla coscia sinistra

Lukaku, brutte notizie per il Napoli: lesione di alto grado, si valuta intervento chirurgico

Napoli, infortunio per Buongiorno: lesione di basso grado all'adduttore, stop di circa un mese pazzidifanta.com/news-fantacalc… - X Vai su X

#napoli Il giovane è stato colpito con due fendenti, uno al braccio e uno all'addome provocandogli una lesione al fegato - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno ci sarà contro il Milan? L'esito degli esami; Napoli, infortunio Buongiorno: lesione all'adduttore, salta Milan e Sporting; Napoli, Infortunio Buongiorno: lesione alla coscia sinistra. I dettagli sulla lesione e i tempi di recupero.

Buongiorno, l’esito degli esami: lesione alla coscia sinistra. Come sta e quante partite salta - Questo il comunicato del Napoli: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore ... Riporta corrieredellosport.it

Lesione per Buongiorno: salta il Milan. Il report dell'allenamento del Napoli - Ripresa degli allenamenti per il Napoli oggi, in vista del big match di domenica sera a San Siro contro il Milan. Secondo milannews.it