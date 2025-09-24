Napoli lesione muscolare per Buongiorno | il difensore out contro il Milan

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo. Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

