Napoli International Music & Arts Festival | il Santuario dell’Immacolata diventa salotto della cultura
“Un Festival che porta la cultura a 360 gradi, unendo musica, danza, arti visive e impegno sociale, trasformando un luogo sacro in un salotto di cultura e condivisione”. Con queste parole Tania Di Giorgio, soprano e Presidente dell’ Associazione Menotti’s Art Academy, ha presentato il Napoli International Music & Arts Festival, in programma dal 27 settembre al 1° ottobre presso la Sala Grande del Santuario dell’Immacolata alla Riviera di Chiaia, a Napoli. La conferenza stampa si è svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, isola F13. Alla guida dell’organizzazione ci sono proprio Tania Di Giorgio e Roberto Cantagallo, Cavaliere al Merito della Repubblica, entrambi promotori di quello che si annuncia come un appuntamento di altissimo profilo culturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: napoli - international
“Una sfida vinta”: Tommaso Di Napoli, Governatore del Distretto 108 Ya Lions International, conclude il suo anno sociale
Napoli ospita l’11th International Conference on Social Science Methodology https://unina.it/it/w/napoli-ospita-l-11th-international-conference-on-social-science-methodology… - X Vai su X
Questa sera, alle ore 21.00, ci vediamo a Catania per la rassegna Bellini International Context! ECCO TUTTI I DETTAGLI PER PARTECIPARE ? Martedì 16 settembre 2025 | Ore 21.00 "I giorni di Napoli" | Bellini International Context Con Maurizio de Gi - facebook.com Vai su Facebook
Napoli città della musica, 4mila eventi in tre anni: «Un set a cielo aperto» - L’essere diventata, nell’ultimo triennio, palco per la musica e set per i film è senza dubbio una spia positiva della crescita di Napoli. Riporta ilmattino.it