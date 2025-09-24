Napoli International Music & Arts Festival | il Santuario dell’Immacolata diventa salotto della cultura

“Un Festival che porta la cultura a 360 gradi, unendo musica, danza, arti visive e impegno sociale, trasformando un luogo sacro in un salotto di cultura e condivisione”. Con queste parole Tania Di Giorgio, soprano e Presidente dell’ Associazione Menotti’s Art Academy, ha presentato il Napoli International Music & Arts Festival, in programma dal 27 settembre al 1° ottobre presso la Sala Grande del Santuario dell’Immacolata alla Riviera di Chiaia, a Napoli. La conferenza stampa si è svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, isola F13. Alla guida dell’organizzazione ci sono proprio Tania Di Giorgio e Roberto Cantagallo, Cavaliere al Merito della Repubblica, entrambi promotori di quello che si annuncia come un appuntamento di altissimo profilo culturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it