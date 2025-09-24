Napoli in musica tra lirica e teatro | sul palco Raffaella Ambrosino con Sebastiano Somma

La rassegna “Soundtrack Napoli. Il ’900 in musica” entra nel vivo con uno spettacolo dedicato alla Napoli musicale di inizio Novecento. Sabato 27 settembre alle ore 20.00, sul palco del Teatro della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Soccavo, il soprano Raffaella Ambrosino intreccerà celebri pagine di Martucci, Alfano e Cilea con la voce recitante di Sebastiano Somma, per un viaggio tra lirica, teatro e memoria che restituisce il respiro europeo della tradizione partenopea. Promossa dalla Società cooperativa MusicaInsieme, la rassegna diretta dal maestro Leonardo Quadrini, sta animando il quartiere con un cartellone che unisce grandi interpreti e nuove prospettive sulla nostra storia musicale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it