Napoli il film scudetto Ag4in emoziona De Laurentiis | Suspense fino all' ultima partita
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, racconta la storia del film «Ag4in», che esce oggi 24 settembre nei cinema e di cui è stata proiettata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Centoventi star in arrivo nel Golfo di Napoli, con una 23esima edizione dedicata ai temi del dialogo tra i popoli, del rispetto e della solidarietà torna Ischia Global Film & Music Festival
Cosa c’è in “Posso entrare? An ode to Naples” il film di Trudie Styler su Napoli in onda stasera
Napoli, De Laurentiis al Giffoni Film Festival: l’annuncio ufficiale
Quando esce Ag4in e quali sono le sale in Campania dove vedere il film sul quarto scudetto del Napoli; AG4IN, a Napoli la prima del film sul quarto scudetto I TRAILER; Where to see AG4IN – The Film of Napoli’s Fourth Scudetto.
