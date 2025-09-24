Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi | il Francoforte è furioso lo ha scoperto a Roma al Viminale

Ilnapolista.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli affronterà in Champions l’Eintracht Francoforte il 4 novembre, ma ai tifosi tedeschi residenti a Francoforte e dintorni, sarà vietata la trasferta. Questo quanto annunciato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Napoli-Eintracht Francoforte vietata ai tifosi tedeschi: «Il divieto non risolve il problema». Tuttavia, come riportato dalla Bild: Questa decisione non è stata concordata in anticipo con l’Eintracht Francoforte. I dirigenti del club sono venuti a conoscenza della decisione contemporaneamente a quelli del Napoli. Questo nonostante si trovassero a Roma martedì per un vertice sulla sicurezza presso il Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli eintracht vietata ai tifosi tedeschi il francoforte 232 furioso lo ha scoperto a roma al viminale

© Ilnapolista.it - Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi: il Francoforte è furioso, lo ha scoperto a Roma al Viminale

In questa notizia si parla di: napoli - eintracht

Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica ed Eintracht

Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv

Champions League, il Calcio Napoli conosce le avversarie: dall’urna escono City, Eintracht e Chelsea

Champions: Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi; Napoli-Eintracht Francoforte: divieto di trasferta per i tifosi tedeschi; Napoli-Eintracht, trasferta vietata ai tifosi tedeschi.

napoli eintracht vietata tifosiNapoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi: il Francoforte è furioso, lo ha scoperto a Roma al Viminale - Il Napoli affronterà l'Eintracht Francoforte, ma ai tifosi tedeschi residenti a Francoforte e dintorni, sarà vietata la trasferta. Scrive ilnapolista.it

napoli eintracht vietata tifosiNapoli-Eintracht sarà vietata ai tifosi tedeschi, la decisione dopo i fatti di due anni fa - Michele di Bari ha disposto l'ordinanza a seguito degli scontri del 2023. Lo riporta internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Eintracht Vietata Tifosi