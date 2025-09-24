Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi | il Francoforte è furioso lo ha scoperto a Roma al Viminale

Il Napoli affronterà in Champions l’Eintracht Francoforte il 4 novembre, ma ai tifosi tedeschi residenti a Francoforte e dintorni, sarà vietata la trasferta. Questo quanto annunciato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Napoli-Eintracht Francoforte vietata ai tifosi tedeschi: «Il divieto non risolve il problema». Tuttavia, come riportato dalla Bild: Questa decisione non è stata concordata in anticipo con l’Eintracht Francoforte. I dirigenti del club sono venuti a conoscenza della decisione contemporaneamente a quelli del Napoli. Questo nonostante si trovassero a Roma martedì per un vertice sulla sicurezza presso il Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi: il Francoforte è furioso, lo ha scoperto a Roma al Viminale

