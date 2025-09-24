Napoli – Eintracht stop alla trasferta e non solo | possibile un altro provvedimento incredibile

L’allerta è già massima per il rischio scontri in vista della sfida di UEFA Champions League tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte: dopo lo stop ai tifosi tedeschi, si valuta un’altra misura straordinaria. Dopo gli episodi del 2023, a Napoli l’allerta è ai massimi livelli per l’arrivo in città dell’ Eintracht Francoforte, previsto per il prossimo 4 novembre, in vista della sfida di UEFA Champions League. L’obiettivo è, ovviamente, evitare che possa andare in scena un altro indecoroso spettacolo condito da violenza e scontri, che hanno messo a fuoco e fiamme un’intera città appena due stagioni fa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

