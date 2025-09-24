Napoli–Eintracht il Prefetto vieta i biglietti ai tifosi tedeschi

2anews.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decisione legata agli scontri del 2023 in occasione dell’ultimo Napoli-Eintracht: stop alla vendita dei tagliandi ai residenti di Francoforte per il match di Champions al Maradona. Per la sfida di Champions League Napoli–Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre 2025 allo stadio Diego Armando Maradona, non ci saranno tifosi tedeschi sugli spalti. Il Prefetto di . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli8211eintracht il prefetto vieta i biglietti ai tifosi tedeschi

© 2anews.it - Napoli–Eintracht, il Prefetto vieta i biglietti ai tifosi tedeschi

In questa notizia si parla di: napoli - eintracht

Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica ed Eintracht

Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv

Champions League, il Calcio Napoli conosce le avversarie: dall’urna escono City, Eintracht e Chelsea

napoli8211eintracht prefetto vieta bigliettiNapoli–Eintracht, il Prefetto vieta i biglietti ai tifosi tedeschi - Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio. Come scrive 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli8211eintracht Prefetto Vieta Biglietti